مقتل وإصابة 9 أشخاص طعناً في ولاية أميركية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الخميس، بمقتل وإصابة تسعة أشخاص طعناً بهجوم نفذه رجل في مواقع مختلفة من مدينة روكفورد بولاية إيلينوي الأميركية.

وذكرت الشرطة في بيان أن أربعة أشخاص من بينهم مراهقة قتلوا، وأصيب خمسة آخرون، أمس الأربعاء، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاماً نفذ هذه الهجمات.

ولم يذكر البيان أي دافع محتمل لهذه الهجمات.

والقتلى هم، فتاة تبلغ 15 عاماً، وامرأة تبلغ 63 عاماً، وشاب بعمر 22 عاماً، ورجل عمره 49 عاما".