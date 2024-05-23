مقتل وإصابة 8 أشخاص بهجوم مسلح داخل مقهى في إسطنبول

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء الخميس، مقتل وإصابة 8 أشخاص على الأقل، جراء حادث إطلاق نار داخل مقهى في منطقة أسكودار في ولاية إسطنبول.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن "مقهى يقع في منطقة أونالان في حي أسكودار، حيث تحول نقاش مجموعتين إلى شجار مسلح، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على الأقل بينهم اثنان في حالة خطيرة".

من جانبها، أوضحت الشرطة التركية، أن مسلحاً فتح النار داخل مقهى في شارع أيازما بأسكودار، ما تسبب بفقدان شخصين حياتهما، وإصابة ستة آخرين في الحادث".