مقتل وإصابة 74 شخصاً بهجوم أوكراني استهدف فندقا ومقهى في خيرسون الروسية

شفق نيوز- موسكو

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، يوم الخميس، مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف فندقا ومقهى في المقاطعة.

وأشار سالدو إلى أن "الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى".

و الهجوم وقع على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون برأس السنة، باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا.

وأشار إلى أن "الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين"، موضحا أن "إحدى الطائرات كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال".

وأضاف أن "الحريق الهائل أعاق عمليات الإنقاذ، حيث تمت السيطرة عليه فجراً فقط"، مؤكداً أن "العديد من الضحايا لقوا حتفهم داخل المبنى المحترق".

وأوضح أن "السيطرة على الحريق تمّت فجر اليوم فقط، فيما يواصل الأطباء العمل لإنقاذ حياة المصابين، كما تعمل فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم".