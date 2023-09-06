مقتل وإصابة 7 أشخاص على الأقل بانهيار مبنى في العاصمة المصرية

شفق نيوز / لقي 4 أشخاص مصرعهم على الأقل، فيما أصيب آخرون، يوم الأربعاء، جراء انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت محافظة القاهرة في بيان لها أن "المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة، ونتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، إضافة إلى وفاة أربعة".

وفي بيان منفصل، أفادت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بأنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري (1941 دولارا) لأسر المتوفين.

وتشيع انهيارات المباني المميتة في مصر. وفي السنوات الأخيرة، حاولت الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيدت بالمخالفة للقانون.

وتقوم السلطات أيضا ببناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.

وفي يوليو/تموز الماضي، قتل 12 شخصا عندما انهار مبنى آخر مكون من خمسة طوابق في حدائق القبة.