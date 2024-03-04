مقتل وإصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أمريكية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن السلطات المحلية في منطقة كينج سيتي بولاية كاليفورنيا، أفادت بأن الحادث وقع مساء أمس الأحد بعد حفل في مبنى سكني حيث أعلن عن وفاة ثلاثة بالغين أصيبوا بأعيرة نارية في مكان الحادث، وتم نقل امرأة بالغة إلى مستشفى محلي وأعلنت وفاتها هناك.

وقالت شرطة كينج سيتي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إنه جرى نقل ثلاثة آخرين أصيبوا بأعيرة نارية إلى مستشفى في ساليناس لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال مجهولين ترجلوا من سيارة وأطلقوا بضع طلقات على الأفراد المتواجدين في الفناء الأمامي للمنزل، مضيفة أن التحقيق مستمر.