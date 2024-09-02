مقتل وإصابة 7 أشخاص بهجوم شنه متمردون بطائرة مسيّرة في الهند

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الهندية، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة سبعة أشخاص بينهم امرأة، بهجوم شنه متمردون في ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد، بطائرة مسيرة استهدفت قوات الأمن.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن امرأة في الحادية والثلاثين من العمر قتلت فيما أصيب ستة أشخاص في "هجوم غير مسبوق"، بحسب الشرطة، استخدمت خلاله طائرة بدون طيار لإلقاء الشحنة المتفجرة لقذيفة صاروخية.

وقتل ما لا يقل عن 200 شخص في الولاية منذ اندلاع أعمال عنف في أيار/ مايو 2023 بين طائفتي "ميتي" ذات الغالبية الهندوسية و"كوكي" ذات الغالبية المسيحية. وأقامت المليشيات المتناحرة حواجز في بعض أنحاء الولاية الحدودية مع بورما.

وتمحورت التوترات بين الطائفتين حول التنافس على الأراضي والوظائف العامة، فيما اتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات الإثنية لتحقيق مكاسب سياسية.

وقالت شرطة مانيبور "في حين أن المسيّرات المتفجرة تستخدم بشكل شائع في الحرب العامة، الا أن هذا الاستخدام للمسيّرات لرمي متفجرات تستهدف قوات الأمن والمدنيين يشكّل تصعيداً بالغاً".

وأشارت الى أن الهجوم نفذه متمردون يرجح أنهم من "الكوكي".

والمصابون الستة هم طفلة في السادسة من العمر هي ابنة القتيلة، إضافة الى ثلاثة مدنيين وعنصرين من الشرطة.

ولم تستبعد الشرطة "تورط محترفين على مستوى عال من التدريب".