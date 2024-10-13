مقتل وإصابة 63 شخصاً بقصف للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم

شفق نيوز/ أعلنت غرف الطوارئ في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة العشرات بقصف للجيش السوداني استهدف سوقاً مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع.

وذكرت غرف الطوارئ في بيان أن 23 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون بقصف للجيش السوداني على سوق مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم.

وذكرت غرف الطوارئ، التي تُعرّف نفسها بأنها "مبادرة شبابية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في السودان"، أن السوق الذي استهدفه القصف يقع في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بالقرب من معسكر رئيسي لتلك القوات في المدينة الرياضية بجنوب العاصمة السودانية.

وازدادت أمس الأول الجمعة، حدة المواجهات في الخرطوم التي تسيطر قوات الدعم السريع على غالبية أجزائها، وقصفت طائرات الجيش وسط العاصمة وجنوبها، بحسب موقع "فرانس24".

وتمكنت قوات الجيش من التقدم من أم درمان باتجاه الجزء الغربي من العاصمة، حيث دارت أمس السبت اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة، وفق شهود.

وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.

واتّهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب، بما فيها استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.

وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" أمس الأول الجمعة من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، واصفة الوضع بأنه "كابوس".

وبحسب المنظمة، فإن نحو 26 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد.