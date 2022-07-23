مقتل وإصابة 6 أشخاص بإطلاق نار في العاصمة واشنطن

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة الامريكية، يوم السبت، عن مقتل وإصابة ستة أشخاص بإطلاق نار في العاصمة واشنطن.

وذكر قسم شرطة مدينة رينتون بولاية واشنطن، على تويتر، أنه تم استدعاء رجال الشرطة في الواحدة صباحاً، حيث عثروا على عدد من الضحايا، خمسة منهم عولجوا من إصابات بأعيرة نارية.

وأكدت الشرطة مقتل شخص في إطلاق النار، مضيفة أن تحقيقاً أولياً أشار إلى أن نزاعاً وقع خارج حشد كبير أدى إلى إطلاق نار، ربما يكون من قبل أكثر من مشتبه به.

وأوضحت أن العديد من الوكالات استدعيت للمساعدة بسبب الحشد الكبير، لافتة إلى أن التحقيقات متواصلة في الحادث.

ويوم أمس الجمعة، أفادت الشرطة في ولاية أيوا الأمريكية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار بمتنزه شرقي الولاية، بالإضافة الى المسلح المشتبه بقيامه بالهجوم.