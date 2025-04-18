مقتل وإصابة 6 أشخاص بإطلاق نار داخل جامعة أمريكية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة ستة أشخاص داخل حرم جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية بإطلاق نار قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وذكرت الوكالة أن مسلحاً قتل شخصين وأصاب أربعة في جامعة ولاية فلوريدا قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، في حادث هو الثاني بالحرم الجامعي خلال 11 عاماً، بينما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملابساته.

بدوره، قال رئيس شرطة الجامعة جيسون ترومباور خلال مؤتمر صحفي أن القتيلين لا ينتميان إلى صفوف الطلاب، في حين يعتقد أن مطلق النار طالب في المؤسسة التعليمية.

وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (15:50 بتوقيت غرينتش)، حيث أصيب خمسة أشخاص، من بينهم المشتبه به، ونقلوا جميعاً إلى المستشفى جراء إصابات نارية.

وأفادت تقارير أولية بوقوع الحادث في مبنى اتحاد الطلاب داخل الحرم الرئيس بمدينة تالاهاسي، الأمر الذي دفع إدارة الجامعة إلى مطالبة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالتزام أماكنهم ريثما تستجيب قوات الأمن.

ويستقطب الحرم الجامعي الرئيسي أكثر من 42 ألف طالب، فيما يعد إطلاق النار العشوائي في المؤسسات التعليمية ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة.

ويعد الحادث الحالي ثاني واقعة إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا خلال 11 عاماً؛ إذ شهدت المكتبة الرئيسة عام 2014 حادثاً مشابهاً أسفر عن إصابة طالبين وموظف واحد.

ونقلت شبكة "سي أن أن" نقلت عن مصدر مطلع أن السلطات عثرت على ثلاثة أسلحة نارية، أحدها كان بحوزة المشتبه به، وثان في سيارة قريبة، إضافة إلى بندقية صيد داخل مبنى اتحاد الطلاب.

ولم تتمكن وكالة "رويترز” من الحصول على تأكيد أو تعليق من الجهات الأمنية حول هذه التفاصيل حتى الآن.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حوادث دامية سابقة في الجامعات الأمريكية، أبرزها مذبحة جامعة فرجينيا للتكنولوجيا عام 2007 التي خلفت 32 قتيلاً و23 جريحاً، إلى جانب حادثتي 2023 في جامعتي ولاية ميشيغان ونيفادا في لاس فيغاس، حيث لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح.