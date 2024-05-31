مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم شرطة بإطلاق نار في مدينة أمريكية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة ستة أشخاص بينهم اثنان من الشرطة بإطلاق نار في مدينة منيابوليس.

وقالت إدارة شرطة منيابوليس على وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن "تتعامل مع حادث ما يزال مستمراً" قُتل فيه أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران، بينهم من قوات الأمن.

وأضافت "الوضع ما يزال غير مستقر"، وطالبت الجمهور بتجنب منطقة في حي ويتير جنوب وسط المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في ولاية مينيسوتا.

ويوجد بالحي معهد منيابوليس للفنون وكلية منيابوليس للفنون والتصميم. ولم تتوفر على الفور تفاصيل رسمية أخرى، بحسب وكالة "رويترز".