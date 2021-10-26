مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم ضابط بإطلاق نار في مركز تسوق بولاية أميركية

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون، بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة بويزي بولاية إيداهو الأميركية انتهى باحتجاز المشتبه به الوحيد.

ويبدو أن تفاصيل الحادث غير واضحة، لكن "رايان لي" قائد شرطة بويزي أبلغ الصحفيين في إفادة بأن الشرطة تحركت بناء على تقارير عن إطلاق نار في مركز تسوق تاون سكوير بعد قليل من الثانية مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأضاف لي، أنه لدى وصول الضباط إلى مكان الحادث "واجهوا فردا تتماشى أوصافه مع أوصاف المشتبه به"، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار خلف مصابا من الشرطة لينتهي الأمر باعتقال المهاجم.

وقال لي: "نعتقد بأنه لم يكن هناك سوى مطلق واحد للرصاص ولا يوجد تهديد للمنطقة حاليا".

ولم تقدم السلطات معلومات عن المشتبه به ولم تحدد هوية أي من الضحايا. ورفض قائد الشرطة كذلك كشف ملابسات إطلاق النار، قائلا "لا يسعنا في واقع الأمر الحديث عن أي دافع وراء الحادث في هذا التوقيت".

وقال متسوق يدعى جوي بيرنال لصحيفة "إيداهو ستيتسمان" إنه كان في منطقة الطعام بمركز التسوق عندما سمع دوي خمس إلى ست طلقات، وإن عناصر الأمن اقتادوه بعيدا عن مدخل المركز التجاري قبل وصول الشرطة.

ويقع مركز تسوق تاون سكوير عند الحافة الغربية لبويزي، عاصمة ولاية إيداهو وأكثر مناطقها سكانا، إذ يقطنها نحو 250 ألف نسمة.