مقتل وإصابة 50 شخصاً بهجوم مسلح وانتحاري في باكستان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 50 شخصاً على الأقل بهجوم مسلح أعقبه تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في قاعدة عسكرية شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤوليين أمنيين قولهم إن الهجوم وقع في منتصف ليلة أمس بمنطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأعلنت حركة الجهاد الباكستانية، التي برزت مؤخرا والمرتبطة بحركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم. في المقابل، لم يصدر عن الجيش الباكستاني على أي تعليق.

وقال المسؤول إن "كثيرين قتلوا أثناء نومهم وكانوا يرتدون ملابس مدنية، لذلك ما زلنا نحاول تحديد ما إذا كانوا جميعهم عسكريين"، مشيراً إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة 27 آخرين.

وتشهد باكستان تصاعدا حادا للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان، منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في آب/ اغسطس 2021.

وكثيرا ما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون ويشنون هجمات من أراض أفغانية، وهو ما تنفيه حكومة طالبان.

وزادت حركة طالبان الباكستانية من هجماتها التي تستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن، وخصوصا الشرطة، بعد تخليها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن هدنة هشة.

وطالبان الباكستانية التي ظهرت على الساحة في باكستان في العام 2007، حركة منفصلة عن طالبان الأفغانية، لكنها مدفوعة بالعقيدة المتشددة نفسها.

وقتلت حركة طالبان باكستان عشرات الآلاف من المدنيين الباكستانيين وقوات الأمن في أقل من عشر سنوات. وأدت عملية عسكرية بدأت في 2014 إلى طرد المسلحين باتجاه الحدود الجبلية مع افغانستان، ما ساهم في تحسن الوضع الأمني لبضع سنوات.