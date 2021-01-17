مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أميركية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأحد، بسقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح بإطلاق نار في ولاية أريزونا.

وذكرت شبكة ABCnews الأميركية أن قوات الطوارئ في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، تلقت مكالمة طارئة للإبلاغ عن إطلاق نار، مبينة أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار من وقت لآخر كان آخرها في 10 من الشهر الجاري حيث قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في حادثي إطلاق نار شهدتهما مدينتا شيكاغو ولوس أنجلوس.

ومع تكرار حوادث إطلاق النار يتجدد الجدل حول تشديد إجراءات ترخيص الأسلحة في البلاد.

وتعيش الولايات المتحدة حالة تأهب خاصة في العاصمة واشنطن مع اقتراب تنصيب الرئيس حو بايدن في 20 من الشهر الجاري وسط مخاوف من أحداث عنف من أنصار الرئيس تونالد ترامب.