مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في موقع أثري بالمكسيك

شفق نيوز- مكسيكو

أفادت وسائل إعلام محلية مكسيكية، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في منطقة أثرية قرب العاصمة مكسيكو.

وقالت وزارة الأمن المكسيكية إن شخصاً أطلق النار في موقع أهرامات تيوتيهواكان الأثري قرب العاصمة المكسيكية، مما أسفر عن مقتل امرأة كندية وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، فيما أقدم مطلق النار على الانتحار.

وذكرت مصادر أمنية أن المسلح صعد إلى هرم القمر وفتح النار بشكل عشوائي، بينما أصيب عدد من الزوار جراء التدافع والسقوط أثناء محاولة الفرار.

وفرضت قوات الأمن طوقاً حول الموقع وبدأت عمليات تمشيط، في وقت جرى فيه إخلاء المنطقة بالكامل.

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث ودوافعه.