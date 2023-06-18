مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار خلال حفل موسيقي في أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار خلال مهرجان موسيقي أقيم ليلة أمس.

وقالت الشرطة المحلية إن رجلاً أطلق النار بشكل عشوائي على موقع للتخييم في مهرجان Beyond Wonderland للموسيقى الإلكترونية بولاية واشنطن، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال مطلق النار والمنطقة مؤمنة والحفلة الموسيقية استمرت، فيما نشر منظمو المهرجان تغريدة طلبوا فيها من الحاضرين تجنب بوابة معينة للمخيم، لكنهم أكدوا على عدم وجود خطر.