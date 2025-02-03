مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار يهز موسكو

شفق نيوز/ وقع انفجار بالعاصمة الروسية موسكو، يوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

ووقع الانفجار بمجمع سكني فخم في موسكو، وكان من بين الجرحى، ملاكم أسس كتيبة من المتطوعين يقاتلون في أوكرانيا، وفق وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن مصادر رسمية لم تحدد هويتها.

وقال مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "ريا نوفوستي"، إن "شخصاً قتل وأصيب أربعة بجروح في انفجار" وقع عند مدخل مجمع سكني، في شمال غرب موسكو.

وانفجرت عبوة ناسفة، حسب المصدر نفسه، لكن ظروف الانفجار لم تتضح بعد.

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة حول المبنى الذي حلقت فوقه مروحية، حسب صحفي في وكالة فرانس برس تواجد بالمكان.

وبين الجرحى، أرمين سركسيان، مؤسس كتيبة "أربات" التطوعية التي تقاتل في أوكرانيا، في إطار الهجوم الروسي، وهو في "حالة خطيرة"، فيما قُتل أحد حراسه، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأضافت الوكالة أن سركسيان هو رئيس اتحاد الملاكمة في "جمهورية دونيتسك الشعبية"، وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على منطقة في شرق أوكرانيا استولت عليها.

ولم توضح وكالات الأنباء الروسية ما إذا كان هو المستهدف بالانفجار، بحسب وكالة "فرانس برس".