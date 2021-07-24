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مقتل وإصابة 5 جنود أتراك بقصف للقوات الكوردية في ريف حلب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-24T18:51:17+0000
مقتل وإصابة 5 جنود أتراك بقصف للقوات الكوردية في ريف حلب

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بمقتل وإصابة خمسة جنود أتراك بهجوم صاروخي شنته قوات كوردية في محافظة حلب، فيما قصفت القوات نفسها عدة مواقع عسكرية للجيش التركي.

وذكرت المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان القوات الكوردية استهدفت بصاروخ موجه مضاد للدروع عربة عسكرية تركية على محور حزوان بريف حلب، ما اسفر عن مقتل جندي وإصابة اربعة آخرين جراح بعضهم خطرة.

وأضاف ان القوات قصفت القواعد التركية في كل من، جبل الشيخ عقيل، وحزوان، وقرية زويان، ورادار، والشعالة، بريف الباب شرقي حلب، قبل أن يتوسع القصف التركي بمشاركة الفصائل الموالية لها ويشمل قرى تل المضيق، والسد، وغول سروج، ضمن مناطق انتشار القوات الكوردية في ريف حلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكوردية في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت القذائف في قرية آبين ومرعناز وتل رفعت، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن تل رفعت تتواجد فيها قوات النظام وقاعدة عسكرية روسية.

وفي الشأن نفسه، أشار المرصد السوري إلى أن القوات الكوردية قصفت بالمدفعية، نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية لها.

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