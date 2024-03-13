مقتل وإصابة 4 من حراس أردوغان بـ"حادث" جنوب شرقي تركيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية، يوم الأربعاء، مقتل رجل أمن من حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان، وإصابة 3 آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال "حادث" تعرضوا له.

وذكرت السلطات أن "الحادث وقع خلال جولة لأردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، والفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا"، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وقالت السلطات إن "الصيغة بالحديث (حتى الآن) هي بطريقة غير مباشرة عن حادث سير، ما لم تتغير الرواية لاحقا".