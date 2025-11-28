مقتل وإصابة 4 صينيين بهجوم على الحدود الطاجيكية الأفغانية

شفق نيوز- بكين

أعلنت السفارة الصينية في طاجيكستان، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة أربعة مواطنين صينيين بهجوم مسلح على الحدود مع أفغانستان.

وقالت السفارة إن الصينيين الأربعة كانوا في إقليم خاتلون جنوبي غربي طاجيكستان المحاذي لأفغانستان حين وقع الهجوم المسلح في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وحثت السفارة المواطنين الصينيين على الابتعاد عن المنطقة الحدودية، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكنها قالت إن الصين حثت طاجيكستان على التحقيق في الحادث.

بدورها، قالت وزارة خارجية طاجيكستان، إن الهجوم استهدف شركة (إل. إل. سي شاهين إس. إم) ونُفذ من أفغانستان باستخدام طائرة مسيرة مزودة بقنابل.

وأضافت أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم جميعهم من موظفي الشركة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الحكومة في كابول.