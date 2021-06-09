مقتل وإصابة 4 جنود روس بانفجار شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ قتل جندي روسي وأصيب ثلاثة آخرون يوم الأربعاء جراء انفجار لغم أرضي بدورية للقوات الروسية في شمال شرق سوريا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز نقلاً عن مصدر مطلع بأن لغما أرضيا انفجر بمدرعة روسية اثناء تسيير دورية اعتيادية في قرية الأسدية المتاخمة لمناطق سيطرة الفصائل المعارضة التابعة لتركيا بريف مدينة الدرباسية.

وأوضح المراسل أن الانفجار تسبب بمقتل جندي روسي واصابة ثلاثة اخرين بجروح، تم نقلهم عبر حوامات روسية إلى المستشفى الوطني بمدينة القامشلي.

وتسير القوات الروسية دوريات منفردة واخرى مشتركة مع القوات التركية على طول الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا منذ نهاية العام 2019.