سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل وإصابة 4 جنود روس بانفجار شمال شرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-09T11:11:42+0000
مقتل وإصابة 4 جنود روس بانفجار شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ قتل جندي روسي وأصيب ثلاثة آخرون يوم الأربعاء جراء انفجار لغم أرضي بدورية للقوات الروسية في شمال شرق سوريا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز نقلاً عن مصدر مطلع بأن لغما أرضيا انفجر بمدرعة روسية اثناء تسيير دورية اعتيادية في قرية الأسدية المتاخمة لمناطق سيطرة الفصائل المعارضة التابعة لتركيا بريف مدينة الدرباسية.

وأوضح المراسل أن الانفجار تسبب بمقتل جندي روسي واصابة ثلاثة اخرين بجروح، تم نقلهم عبر حوامات روسية إلى المستشفى الوطني بمدينة القامشلي.

وتسير القوات الروسية دوريات منفردة واخرى مشتركة مع القوات التركية على طول الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا منذ نهاية العام 2019.

related

حصيلة انفجار "سري كانيه".. مقتل جنديين تركيين واثنين من الفصائل

Date: 2020-12-10 14:11:06
حصيلة انفجار "سري كانيه".. مقتل جنديين تركيين واثنين من الفصائل

سوريا.. جرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط "سري كانيه"

Date: 2021-03-29 14:23:15
سوريا.. جرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط "سري كانيه"

روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا

Date: 2019-10-27 07:19:23
روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا

قوات روسية تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Date: 2021-03-31 09:20:37
قوات روسية تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

سقوط طائرة عسكرية روسية شمال شرق سوريا وانباء عن مقتل واصابة طاقمها

Date: 2021-02-28 08:55:23
سقوط طائرة عسكرية روسية شمال شرق سوريا وانباء عن مقتل واصابة طاقمها

روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

Date: 2020-03-01 22:31:13
روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

الجيش السوري يفتح النار على موقع تركي

Date: 2019-08-22 14:02:22
الجيش السوري يفتح النار على موقع تركي

الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة

Date: 2019-11-07 14:53:16
الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة