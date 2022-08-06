مقتل وإصابة 35 شخصاً بانفجار في العاصمة الأفغانية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم السبت، بمقتل وإصابة 35 شخصاً بانفجار في منطقة "بول سوخته" بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن 13 قتلوا وأصيب 22 آخرون تم نقلهم قسماً منهم إلى مستشفى "الفردوس" القريب من منطقة الانفجار، فيما نُقل عدد آخر إلى مستشفى طوارئ كابول في سيارات الإسعاف والشرطة.

وأعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الجمعة، مقتل 8 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 18 شخصاً آخرين إثر انفجار كبير وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد بدران، إن الانفجار استهدف تجمعاً للطائفة الشيعية التي تقيم هذه الأيام ذكرى عاشوراء، موضحا أن الانفجار وقع في منطقة سكنية مزدحمة في العاصمة وسبب خسائر كبيرة في الأرواح وحطم شرفات عدد من المنازل والعربات التي كانت تصطف في المنطقة.

وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق، مسؤوليته عن الانفجار وهدد باستهداف المزيد من المسيرات الشيعية التي ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار البيان الصادر عن التنظيم إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة العشرات.

ونفذ التنظيم العديد من العمليات الإرهابية في أفغانستان على مدار السنوات الماضية، بينما لم تنجح إدارة حركة طالبان الأفغانية التي وصلت إلى سدة الحكم، في 15 آب/ أغسطس 2021، في الحد من خطورة وجود هذا التنظيم وعملياته الاستهدافية الإرهابية الخطيرة حيث يعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه حكم الحركة.