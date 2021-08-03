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مقتل وإصابة 3 أشخاص بإطلاق نار قرب البنتاغون

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-03T16:52:11+0000
مقتل وإصابة 3 أشخاص بإطلاق نار قرب البنتاغون

شفق نيوز/ افادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، بمقتل واصابة اثنين اخرين بإطلاق نار عند مدخل محطة المترو والحافلات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون".

وأعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.

وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني "البنتاغون".

وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

من جهتها، أعلنت قوات حماية "البنتاغون"، أن "موقع الحادث آمن، لكنه ما يزال نشطا ونطلب من الجميع الابتعاد عن مدخل المترو ومحطة الحافلات".

وأشارت إلى أنه "جرى تحويل وسائل النقل بالقرب من مبنى وزارة الدفاع إلى محطة البنتاغون سيتي".

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