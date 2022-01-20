سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل وإصابة 28 شخصاً بتفجير في باكستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-20T18:31:47+0000
مقتل وإصابة 28 شخصاً بتفجير في باكستان

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الباكستانية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 28 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في سوق مزدحمة بمدينة لاهور.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور، لوكالة فرانس برس، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة زرعت في دراجة نارية، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين".

وقال موقع "ذا نيوز" الإخباري الباكستاني، إن الانفجار أسفر عن "تحطم نوافذ المباني المجاورة، فيما تضررت العديد من الدراجات النارية".

ولم تتبن أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة "طالبان" الباكستانية.

وأعلنت حركة "طالبان" باكستان المحلية القريبة من أفكار "طالبان" الأفغانية، المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.

related

سقوط ضحايا في حريق بمنطقة صناعية في إيران

Date: 2021-05-02 05:58:14
سقوط ضحايا في حريق بمنطقة صناعية في إيران

"انهيار مفاجئ" يغرق باكستان في الظلام

Date: 2021-01-09 21:08:00
"انهيار مفاجئ" يغرق باكستان في الظلام

مقتل وإصابة ٩ مواطنين بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

Date: 2021-06-12 05:38:25
مقتل وإصابة ٩ مواطنين بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

انفجار يستهدف مسيرة مؤيدة لفلسطين ويخلف قتلى وجرحى في باكستان

Date: 2021-05-22 10:42:58
انفجار يستهدف مسيرة مؤيدة لفلسطين ويخلف قتلى وجرحى في باكستان

حفل ينتهي بإراقة الدماء في نيويورك

Date: 2021-08-09 05:40:59
حفل ينتهي بإراقة الدماء في نيويورك

عشرات القتلى والجرحى إثر تحطم حافلة في باكستان

Date: 2021-06-11 11:05:31
عشرات القتلى والجرحى إثر تحطم حافلة في باكستان

25 قتيلاً وجريحاً بتفجير مطار كابول ومسؤول أمريكي يؤكد وقوف داعش وراءه

Date: 2021-08-26 16:02:45
25 قتيلاً وجريحاً بتفجير مطار كابول ومسؤول أمريكي يؤكد وقوف داعش وراءه

13 قتيلا بينهم 9 صينيين بانفجار حافلة في باكستان

Date: 2021-07-14 09:32:37
13 قتيلا بينهم 9 صينيين بانفجار حافلة في باكستان