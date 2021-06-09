سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل وإصابة 26 عامل إزالة ألغام بهجوم في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-09T05:19:37+0000
مقتل وإصابة 26 عامل إزالة ألغام بهجوم في أفغانستان

لقي 10 على الأقل من عمال إزالة الألغام مصرعهم وأصيب 16 آخرون بهجوم مسلح على مكتبهم في ولاية بغلان شمالي أفغانستان مساء الثلاثاء، حسبما نقل الإعلام المحلي عن مصادر أمنية.

واستهدف الهجوم الذي نفذته مجموعة من المسلحين الملثمين مكتبا لمنظمة HALO Trust الأمريكية البريطانية غير الحكومية في منطقة بغلان مرزاكي بالولاية.

ونقل المصابون وجثث القتلى إلى مستشفى عام في مدينة بول الخمري وسط بغلان.

واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان حركة "طالبان" بالوقوف وراء الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنظمة HALO Trust تم تأسيسها عام 1988 وتعمل في مجال إزالة الألغام والتخلص من الذخائر في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 8 آلاف شخص.

related

مقتل واصابة 8 جنود امريكيين بهجوم على قاعدة عسكرية في افغانستان

Date: 2020-02-09 06:53:35
مقتل واصابة 8 جنود امريكيين بهجوم على قاعدة عسكرية في افغانستان

واشنطن تكشف عن جهة تقف وراء الهجوم الالكتروني الاخطر بتاريخ امريكا

Date: 2021-01-06 05:36:31
واشنطن تكشف عن جهة تقف وراء الهجوم الالكتروني الاخطر بتاريخ امريكا

الهند تقرر منح الجنسية لمهاجرين من 3 دول وفق شرط مثير للجدل

Date: 2019-12-12 12:18:40
الهند تقرر منح الجنسية لمهاجرين من 3 دول وفق شرط مثير للجدل

مجهولون يُجهزون على 3 موظفات بتلفزيون في أفغانستان

Date: 2021-03-02 19:30:04
مجهولون يُجهزون على 3 موظفات بتلفزيون في أفغانستان

تقرير عبري: ما يتعرض له شيعة أفغانستان "إبادة جماعية"

Date: 2021-05-09 18:03:59
تقرير عبري: ما يتعرض له شيعة أفغانستان "إبادة جماعية"

إسرائيل تعلن إحباط هجوم على منشآت دفاعية

Date: 2020-08-12 16:26:36
إسرائيل تعلن إحباط هجوم على منشآت دفاعية

جرحى في هجوم بمدينة فرانكفورت الألمانية

Date: 2021-01-26 14:23:25
جرحى في هجوم بمدينة فرانكفورت الألمانية

مقتل تسعة عسكريين بتحطم طائرة في أفغانستان

Date: 2021-03-18 05:55:39
مقتل تسعة عسكريين بتحطم طائرة في أفغانستان