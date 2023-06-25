مقتل وإصابة 25 شخصاً بقصف روسي استهدف حلب السورية

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة، يوم الأحد، بمقتل وإصابة 25 شخصاً بقصف روسي استهدف مدينة حلب السورية.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "5 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في حصيلة أولية، ضحايا لمجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية باستهدافها سوقاً للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب".

في السياق، قالت قناة الجزيرة نقلاً عن مصادر في المعارضة، إن "القصف الروسي على جسر الشغور ومحيط إدلب شمالي سوريا ادى الى مقتل 9 اشخاص".