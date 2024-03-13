مقتل وإصابة 23 موظفاً في "الأونروا" بقصف إسرائيلي على رفح

شفق نيوز/ أكدت وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، يوم الأربعاء، أن واحداً من موظفيها على الأقل قُتل في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للمساعدات في مدينة رفح.

وذكرت الوكالة في بيان لها: "قُتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

بدوره، قالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما: "يمكننا أن نؤكد أن مستودعا/مركز توزيع تابعا للوكالة تعرض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط".

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن أربعة أشخاص قتلوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح.

ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر يناير الماضي بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وتؤدي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دورا محوريا في عمليات الإغاثة في قطاع غزة، حيث تحذر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقبل أيام، حذر المدير العام للوكالة، فيليب لازاريني، من أن الأونروا "مهددة بالموت" بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب المزاعم الإسرائيلية.