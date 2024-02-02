مقتل وإصابة 224 شخصاً على الأقل نتيجة انفجار غاز في كينيا

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الكينية، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 222 بجروح جراء حريق هائل نتج عن انفجار غاز ليل الخميس الجمعة في نيروبي.

وقال إسحق مايغا موورا، المتحدث باسم الحكومة الكينية، عبر منصة إكس إن "شاحنة محملة بالغاز انفجرت، مثيرة كرة نار هائلة انتشرت بسرعة"، موضحاً أن الحريق "ألحق أضرارا بعدد من السيارات والأملاك التجارية، بينها العديد من الشركات المتوسطة والصغرى".

وأضاف: "للأسف، اشتعلت النيران أيضا في منازل سكنية في الحي وكان العديد من السكان لا يزالون في الداخل لأنها كانت ساعة متأخرة من الليل".

وتابع أن شخصين "توفيا فيما كانا يتلقيان العلاج في مستشفى نيروبي" كما "أصيب 222 آخرون في الحريق ونقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفيات مختلفة".

وكان الصليب الأحمر الكيني قد أفاد في وقت سابق عن حوالى 300 جريح، بدون ذكر قتلى.

يذكر أن العديد من عناصر الإطفاء يواصلون العمل قرابة الساعة 7:00 (4:00 ت غ) لمحاولة السيطرة على الحريق. ولا تزال أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

واندلع الحريق قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة إمباكاسي وأظهرت مشاهد بثها موقع "سيتيزن" الإعلامي كرة هائلة من النار بالقرب من عدة مساكن.

وروى جيمس نغوغي المقيم قبالة موقع اندلاع الحريق لوكالة الأنباء الفرنسسية "كنا في المنزل وسمعنا انفجارا هائلا".