مقتل وإصابة 22 شخصاً من جامعي الكمأ بانفجارين في سوريا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة 22 عاملاً أثناء جمعهم الكمأ في الريف، جراء انفجار ألغام أرضية خلفها تنظيم داعش وسط سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "لغمين انفجرا شرقي مدينة السلمية بوسط البلاد"، لافتة إلى أن "جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى بالبلدة".

وأوضحت الوكالة أن "الانفجار الأول، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين، بينما أدى الانفجار الثاني إلى مقتل شخص وإصابة 10".