مقتل وإصابة 22 شخصاً بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الامريكية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد، عن مصرع وإصابة 22 شخصاً بإطلاق نار في ولاية فلوريدا.

وقال رئيس شرطة ميامي ديد، ألفريدو راميريز، إن ​سيارة بيضاء من طراز (نيسان باثفيندر)، ترجل منها ثلاثة أشخاص يحملون بنادق ومسدسات وبدأوا بإطلاق نار على حشد كان قد تجمع لحضور حفل موسيقي في أمام نادي للبلياردو في مدينة هياليه بفلوريدا، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين.

وأضاف "أنا في موقع استهداف جبان آخر بسلاح ناري، هؤلاء قتلة بدماء باردة أطلقوا النيران بلا تمييز على حشد، ونحن سوف نسعى لتحقيق العدالة. تعازينا الحارة لأسر الضحايا".

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في فلوريدا.

وبحسب قناة "دبليو اس في ان"، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.