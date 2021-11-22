مقتل وإصابة 21 شخصا بحادث دهس مروع في ولاية أمريكية

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الاثنين، مقتل شخص على الأقل، وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين بجروح، إثر حادث دهس في مدينة واوكيشا بولاية ويسكونسن.

وذكرت الشرطة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أن "سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون اقتحمت أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا، ما تسببت بسقوط الكثير بين قتيل وجريح".

وأضافت أن "شخصاً جرى تحديده يتصل بقضية الدهس"، من دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.