مقتل وإصابة 20 شخصاً بقصف لقوات الرد السريع جنوبي السودان

شفق نيوز- الخرطوم

أفاد مصدر طبي سوداني، يوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 20 شخصاً بينهم أطفال بقصف جوي لقوات الرد السريع استهدف مدينة الدلنج جنوبي السودان.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، إن سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب 13 آخرون بقصف نفذته طائرات مسيّرة على مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان.

بدورها أعلنت شبكة "أطباء السودان" أن المصابين بينهم ثلاث سيدات، جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت "أطباء السودان" في بيان، إن "القصف المدفعي المتعمد من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو، استهدف الأحياء السكنية داخل المدينة مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وحدوث حالة من الذعر وسط المواطنين".

وأشارت الشبكة إلى أن استمرار استهداف الأحياء السكنية بالمدفعية من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم الاعتداء على المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان".