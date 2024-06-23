مقتل وإصابة 18 شرطياً بهجمات على كنيس يهودي وكنيسة في داغستان

شفق نيوز/ ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الداخلية في منطقة داغستان أن ستة من أفراد الشرطة قتلوا، وأصيب 12، يوم الأحد في سلسلة هجمات بالمنطقة الواقعة في جنوب روسيا.

ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها أيضا إن النار أُضرمت في كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية، وكلاهما كان هدفا للهجمات.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت في وقت سابق أن اثنين من المهاجمين في سلسلة حوادث إطلاق نار بمنطقة داغستان قد قتلا بالرصاص.

ولم تتبين على الفور دوافع المهاجمين أو الجهة التي ينتمون إليها كما لم تتأكد أنباء عن مقتل كاهن بالكنيس اليهودي.