مقتل وإصابة 17 مدنياً باشتباكات حدودية بين الهند وباكستان

شفق نيوز/ قتل وأصيب 17 مدنياً، يوم الجمعة، إثر اشتباكات اندلعت ليلاً على الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن "اشتباكات وقعت الليلة الماضية على خط السيطرة الفعلية في كشمير، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل، وإصابة 12 آخرين في منطقة آزاد كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية".

وأطلق الجيش الهندي الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرة إسلام آباد.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 نيسان/ أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.