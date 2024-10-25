مقتل وإصابة 17 شرطياً باكستانياً بهجوم تبنته حركة طالبان

شفق نيوز/ أعلنت حركة طالبان الباكستانية، يوم الجمعة، مسؤوليتها عن هجوم ليلي على مركز لشرطة الحدود بالقرب من أفغانستان، راح ضحيته 17 شرطياً بين قتيل وجريح.

وقال مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية، لوكالة "فرانس برس"، إن هجوماً قرب الحدود الباكستانية الأفغانية أدى إلى مقتل عشرة من رجال شرطة الحدود الباكستانية.

وبين المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "استمر تبادل إطلاق النار الكثيف مدة ساعة تقريباَ. استشهد عشرة من عناصر شرطة الحدود وأصيب سبعة بجروح خلال الهجوم".

هذا، وشن 20 إلى 25 مسلحاً هجوماً كثيفاً على مركز لشرطة الحدود في منطقة ديرا اسماعيل خان في محافظة خيبر باختونخوا الباكستانية.

بدورها أعلنت جماعة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم في بيان.

يشار إلى أن باكستان تشهد ارتفاعاً في عدد الهجمات المسلحة منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في العام 2021 مع شن الفرع الباكستاني لها هجمات تستهدف معظمها القوات الأمنية.

كما تستهدف الشرطة الباكستانية بانتظام مسلحين في هذه المنطقة.