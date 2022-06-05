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مقتل وإصابة 17 شخصاً بإطلاق نار في أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-05T18:29:01+0000
مقتل وإصابة 17 شخصاً بإطلاق نار في أمريكا

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء إطلاق نار بالقرب من حانة في مدينة تشاتانوغا بولاية تنيسي.

وذكرت قائدة شرطة تشاتانوغا، سيليست ميرفي، خلال مؤتمر صحفي، أن "شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فيما توفي شخص ثالث بعد اصطدامه بسيارة."

وأضافت ميرفي، أن "16 من الضحايا كانوا من البالغين وكان أحدهم مراهقا، ومايزال العديد منهم في حالة حرجة"، لافتة إلى أن "القوات بدأت على الفور في تقديم المساعدة وتأمين مكان الحادث".

وتوجه رجال الشرطة إلى موقع الحادث، عقب تلقيهم تقريرا عن إطلاق نار في الساعة 2:42 صباحاً (توقيت الولايات المتحدة) في شارع ماكالي بالقرب من ملهى ليلي وعثروا على ضحايا عدة.

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