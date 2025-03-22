مقتل وإصابة 17 شخصاً بإطلاق نار بمتنزه في ولاية أمريكية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء السبت، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين في إطلاق نار وقع في أحد المتنزهات بمدينة لاس كروسيس بولاية نيو مكسيكو.

وذكر بيان لشرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أنها طلبت من المارة مشاركة مقاطع الفيديو وأي معلومات قد تساعد في التحقيق، بينما تواصل البحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم في الهجوم، الذي وقع في منتزه يونج بالمدينة، وهو مكان مخصص للموسيقى والترفيه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، وقالت حسابات إن المنطقة المحيطة بالمنتزه، مغلقة مؤقتاً أمام حركة المرور، وتحث الشرطة سائقي السيارات على الامتناع عن دخول تلك المنطقة لحين الانتهاء من التحقيقات والكشف عن المنفذين.