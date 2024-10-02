مقتل وإصابة 15 عسكرياً من الجيش الإسرائيلي بكمين جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 15 عسكرياً خلال المعارك التي تجري في جنوب لبنان مع حزب الله.

وقال الجيش في بيان: "في الحادثة التي سقط فيها النقيب هرئيل إيتنغر، والنقيب إيتاي أرييل غيات، والرائد نوعام برزيلاي، والرائد أور منصور، والرائد نيزر إتكين، أصيب ضابط قتالي وأربعة مقاتلين من وحدة الكوماندوز".

وأضاف البيان: "في الحادثة التي سقط فيها الرقيب علمكان طرفة والرقيب عيدو بروير، أصيب جندي من لواء غولاني، بجروح خطيرة".

وأشار الجيش إلى أنه "في حادث آخر، أصيب مسعف قتالي في الكتيبة 51 من لواء غولاني، بجروح خطيرة في أثناء القتال في الشمال. وتم نقل جميع المقاتلين إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم".

ومن جانبه، قال الإعلام التابع لحزب الله اللبناني إن "قوات الرضوان لم تشارك حتى هذه اللحظة في الاشتباكات، القوات النظامية العسكرية هي من يتولى الاشتباك والالتحام المباشر مع قوات العدو".

كما أعلن الحزب تدمير ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية بصواريخ موجهة أثناء محاولتها التوغل إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وجاء في بيان صادر عن الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 بتدمير ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس".

وفي بيان آخر قال الحزب الله "بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح".