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مقتل وإصابة 15 شخصاً بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-03T12:49:57+0000
مقتل وإصابة 15 شخصاً بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية.. فيديو

شفق نيوز/ قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، كما ذكرت الشرطة.

وأوضحت شرطة ساكرامنتو في بيان على تويتر "حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم ستة لقوا حتفهم".

وكانت الشرطة دعت في وقت سابق الناس إلى تجنب المنطقة.

وأظهر مقطع مصور نشر على موقع "تويتر"، أشخاصا يركضون في شارع بينما سمع دوي إطلاق نار سريع في الخلفية.

كما أظهر المقطع المصور وصول عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

ولم تقدم الشرطة الكثير من التفاصيل حول الملابسات المحيطة بإطلاق النار، لكنها قالت في تغريدة على "تويتر": "تواجدنا المكثف في الموقع سيستمر، والحادث مازال جاريا".

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