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مقتل وإصابة 15 شخصاً بإطلاق نار في شيكاغو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-14T18:55:28+0000
مقتل وإصابة 15 شخصاً بإطلاق نار في شيكاغو

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام أميركية، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة 15 شخصاً بإطلاق نار في حفل أقيم بولاية شيكاغو الأميركية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مدير الشرطة في شيكاغو، ديفيد براون، قوله إن الحفل أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، في مقر شركتي سحب تم تحويلهما لإقامة الحفلات على الجانب الجنوبي من المدينة، وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بالرصاص، وقتل إثنان منهم.

فيما ذكر ضابط في الشرطة يدعى خوسيه جارا، أن هناك اضطرابات "بين العديد من رعاة الحفل واندلع إطلاق نار أصاب عدة أشخاص"، مضيفا أن سبب إطلاق النار لم يعرف بعد.

وأضاف: "الاشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عاما. وتم العثورعلى أربعة أسلحة في مكان الحادث ولا يزال العديد من الشهود يخضعون لعمليات جراحية".

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