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مقتل وإصابة 14 عنصراً من حركة طالبان بإحباط هجوم جنوبي أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-19T07:11:56+0000
مقتل وإصابة 14 عنصراً من حركة طالبان بإحباط هجوم جنوبي أفغانستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم السبت، عن مقتل وإصابة 14 إرهابياً من حركة طالبان بعد إحباط هجوم لهم جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة الافغانية في بيان، ان 10 من عناصر حركة طالبان قتلوا وأصيب أربعة آخرون بهجوم شنته الحركة الارهابية في ولاية هلمند جنوبي البلاد، وتمكنت القوات الحكومية من إحباطه.

وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.

وأسفرت أحدث الهجمات الإرهابية لطالبان عن قتل 13 شرطيا أفغانيا، عندما هاجمت عناصر الحركة نقطتي تفتيش ليل الأربعاء الماضي في شمال البلاد، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

والشهر الماضي قٌتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بعد سقوط 14 صاروخا على مناطق مختلفة من العاصمة كابول، بعد مقتل 11 من عناصر طالبان بينهم قيادي بالحركة خلال ضربة جوية للجيش الأفغاني بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

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