مقتل وإصابة 14 شخصاً بهجوم على مركز لإعادة التأهيل في المكسيك

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مكسيكية، يوم الاثنين، بأن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم عصابات مسلح على مركز "شاداي" لإعادة التأهيل بمدينة كولياكان في ولاية سينالوا المكسيكية شمالي غرب المكسيك.

وقالت إذاعة "فورمولا" المكسيكية نقلا عن مكتب المدعى العام الإقليمي، إن "9 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح وقع ليلة الاثنين في مركز (Shaddai AC) لإعادة التأهيل الواقع في منطقة كوليناس دي سان ميغيل في مدينة كولياكان بولاية سينالوا".

ووفقا لتقارير إعلامية، وقع الحادث حوالي الساعة 2 صباحا عندما اقتحمت مجموعة مسلحة المبنى عن طريق خلع باب المرآب، ويبدو أنه من بين 30 شخصا في العيادة نجا منهم 16 شخصا ولم يتعرضوا للأذى.

وتربط الأنباء المحلية بين المذبحة والمواجهة بين فصيلين من كارتل سينالوا عصابة المخدرات "لوس تشابيتوس"، بقيادة أبناء مؤسس الكارتل خواكين غوزمان لويرا، و"لوي مايوس" الذي كان يقوده إسماعيل زامبادا حتى اعتقاله.