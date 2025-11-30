مقتل وإصابة 14 شخصاً بحادث إطلاق نار خلال حفلة في كاليفورنيا (فيديو)

شفق نيوز- كاليفرونيا

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الاحد، بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون في حادث إطلاق نار وقع في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب المعلومات الأولية للشرطة، وقع إطلاق النار داخل قاعة المناسبات، التي تتشارك في موقف للسيارات مع شركات أخرى.

وأوضحت هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة سان خواكين، أن من بين الضحايا أطفال وبالغين.

وأشارت برنت خلال مؤتمر صحفي في مكان الحادث إلى أن المؤشرات المبكرة "توحي بأن هذا ربما كان حادثاً مُستهدفاً".

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع المحتمل.