مقتل وإصابة 13 شخصاً بإطلاق نار بولاية أمريكية

شفق نيوز - واشنطن

أفادت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين بإطلاق نار وقع في حي جنوبي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأوضح مفوض الشرطة، كيفن بيثيل، للصحفيين، إن القتلى الثلاثة بالغون، وإن اثنين من المصابين من القُصّر، مضيفاً أن إطلاق النار وقع قبيل الساعة الواحدة صباحاً بقليل بشارع سكني في منطقة جرايز فيري.

وبحسب الوكالة الألمانية "د ب أ"، أوضح بيثيل: "لدينا العديد من الأعيرة النارية التي تم إطلاقها على المربع السكني".

وأكدت الشرطة، أنه قد تم احتجاز شخص يحمل سلاحاً.

وقال بيثيل، إن الشرطة وصلت بالفعل إلى نفس المربع السكني في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت وحتى صباح أمس الأحد، وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص.