مقتل وإصابة 12 حوثياً بقصف أميركي في البحر الأحمر

شفق نيوز/ كشفت وكالة "فرانس برس"، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة 12 حوثياً وإغراق زوارق كانوا بقصف أميركي بعد محاولتهم اعتراض طريق سفينة جنوب البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن "10 حوثيين قتلوا وأصيب اثنان آخران بالقصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

وأكد مصدر ملاحي آخر، دون الكشف عن هويّته، حصيلة القتلى مشيراً إلى أن "أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت إغراق 3 زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أميركية، في جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة في بيان، عبر منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، أنه "في الساعة 6:30 من صباح يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، أطلقت السفينة ميرسك هانغتشو نداء استغاثة ثان في أقل من 24 ساعة، مشيرة إلى تعرضها لهجوم من 4 زوارق صغيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران".

وأضافت أن الزوارق الصغيرة "أطلقت النار من أسلحة خفيفة" نحو سفينة الحاويات التابعة لـ"ميرسك"، و"اقتربت منها بنحو 20 متراً، وحاولت الصعود على متنها".

وأشارت إلى أن "فريقاً أمنياً متعاقداً على السفينة رد بإطلاق النار"، قبل أن تستجيب مروحيات أميركية لنداء الاستغاثة و"تصدر تحذيرات شفهية للزوارق الصغيرة، التي أطلقت النار على المروحيات الأميركية".

وبينت القيادة المركزية أن المروحيات "ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، مما أدى إلى إغراق 3 من الزوارق الـ4، وقتل أفرادها. وفر الزورق الرابع من المنطقة، ولم يتعرض الأفراد أو المعدات الأميركية لأي ضرر".

ونقلت وكالة "رويترز"، عن بيان لشركة ميرسك للشحن، أن أفراد طاقم السفينة سالمين "وليس هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن "السفينة قادرة على المناورة وتواصل الإبحار شمالا"، حيث كانت متجهة من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر.

كما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء دنماركية، قولها إن "ميرسك ستوقف كل عمليات الملاحة عبر البحر الأحمر، لمدة 48 ساعة".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على سفن في البحر الأحمر، في إطار دعمها لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل.

وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل.