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مقتل وإصابة 12 جندياً سورياً بانفجار عبوة على حافلة عسكرية في دمشق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-15T09:09:04+0000
مقتل وإصابة 12 جندياً سورياً بانفجار عبوة على حافلة عسكرية في دمشق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن مقتل وإصابة 12 جندياً سورياً بانفجار عبوة على حافلة عسكرية في العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله، إنه "حوالي الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين".

وفي أكتوبر الماضي، قتل 14 جنديا وأصيب آخرون "بتفجير عبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق".

وأشارت الوكالة حينها إلى أن "وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير".

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