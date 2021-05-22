مقتل وإصابة 10 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أميركية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأميركية، يوم السبت، عن مقتل وإصابة عشرة أشخاص بإطلاق نار في ولاية مينيسوتا.

وقالت شرطة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إن الحادث وقع داخل عمارة سكنية وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، مطالبة المواطنين بإخلاء موقع الحادث، على الرغم من عدم وجود أي تهديد نشط في الوقت الحالي.

وأوضحت الشرطة أن جميع الضحايا راشدون وبينهم خمس نساء، مشيرة إلى أن كلا القتيلين رجلان، كما أصيب رجل آخر بجروح حرجة، فيما تعرض المصابون السبعة الآخرون لجروح غير مهددة للحياة.

وأكدت أنها استعادت النظام بالكامل في موقع الحادث والمناطق المحيطة، دون الكشف عن دوافع الجريمة وما إذا كانت قد تمكنت من إلقاء القبض على الجاني.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أعلنت، في الثامن من أيار الجاري، إصابة 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا، وأفاد رجال الإنقاذ للقناة بأنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.