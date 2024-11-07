مقتل وإصابة 10 أشخاص بينهم عسكريون من "اليونيفيل" بقصف اسرائيلي على صيدا اللبنانية

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الخميس، مقتل وإصابة 10 أشخاص بينهم عسكريون من قوات "اليونيفيل" بقصف اسرائيلي استهدف سيارة في مدينة صيدا.

وذكر الجيش على حسابه في منصة "أكس"، أن "العدو الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور".

كما شنت إسرائيل، 5 غارات على بلدة تبنين جنوب لبنان، واستهدفت أيضاً بلدات كفرا ومجدل سلم ودير كيفا وبنت جبيل بغارتين.

بالمقابل، أُطلقت صواريخ تجاه الجليل الأعلى والجليل الغربي شمال إسرائيل، كما تم رصد إطلاق 40 صاروخاً نحو عكا ونهاريا وضواحي حيفا أيضاً.

وبوقت سابق اليوم، استهدفت إسرائيل سيارة على طريق عاريا بمحافظة جبل لبنان.

حيث قصفت طائرة مسيرة سيارة على طريق الكحالة عاريا، وهو الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بيروت بالبقاع (شرقاً)، ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة رجل كان برفقتها.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني لبناني أن الحصيلة النهائية لسلسلة الغارات الإسرائيلية على البقاع وبعلبك أمس بلغت 54 قتيلاً و21 جريحاً.