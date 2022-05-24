مقتل وإصابة 10 أشخاص بهجوم على حانتين في المكسيك

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس" الاخبارية، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 12 شخصاً أغلبهم نساء بهجوم على حانتين وفندق من قبل عصابة إجرامية وسط المكسيك.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني، قوله إن الهجوم وقع عند الحادية عشرة من مساء أمس، وعثر على "ملصقات عدة تشير إلى جماعة إجرامية" ناشطة في المنطقة.

وأوضح أن الهجوم أودى بحياة سبع نساء وثلاثة رجال، وتسبب بإصابة شخصين في مدينة سيلايا الواقعة في ولاية غواناخواتو التي تعد واحدة من أكثر الولايات عنفاً في المكسيك بسبب الصراعات بين عصابتين فيها، للسيطرة على تهريب المخدرات والوقود المسروق.

بينما ذكر شهود أن مسلحين دخلوا المنشآت وفتحوا النار على الموجودين ثم سكبوا البنزين عليهم في محاولة لإشعال النار في المواقع.

وتركت الجثث هامدة بين الطاولات والكراسي.