مقتل وإصابة 10 أشخاص بانفجار "مجهول" في تايوان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تايوانية، يوم الخميس، بمقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار في مركز تجاري بمنطقة سيتون تايتشونغ.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في مركز شين كونغ ميتسوكونشي جونغغانغ، التجاري قرابة الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ووفقاً لإدارة الإطفاء في تايتشونغ، يبدو أن الانفجار وقع في الطابق الثاني عشر من المبنى.

وأكدت فرق الإنقاذ مصرع رجل في موقع الحادث، بينما تم نقل امرأة لا تظهر عليها علامات الحياة إلى المستشفى، كما أصيب عدة أشخاص آخرين، وفعلت السلطات بروتوكول الاستجابة لحالات الإصابات الجماعية.

وما تزال الشرطة المحلية وخدمات الإطفاء تواصل تحقيقاتها لتحديد السبب الدقيق للحادث.