مقتل وإصابة نحو 70 شخصا بهجوم مسلح في سيدني

شفق نيوز- سيدني

أطلق مسلحون النار، يوم الأحد، على المشاركين في حفلة حانوكا في سيدني بأستراليا، وتحدثت تقارير أولية عن سقوط 10 قتلى ونحو 60 جريحا في الحادث.

وقالت الشرطة الأسترالية، إنها "اعتقلت شخصين بعد بلاغات وردت عن إطلاق أعيرة نارية عند شاطئ بوندي في سيدني مما أسفر عن إصابات".

كما ذكرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان على إكس، أن "عملية الشرطة لا تزال جارية ونواصل حث الناس على تجنب المنطقة".

في حين أفادت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، بأن "الواقعة أسفرت عن عدة إصابات، فيما بثت شبكتا سكاي وإيه.بي.سي، لقطات تظهر أشخاصا راقدين على الأرض".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على "إكس" أشخاصا في شاطئ بوندي يتفرقون على وقع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة.